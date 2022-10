Enfim o Agir elege

Até este ano, quando fez duas distritais, Jaqueline Silva (antes do PTB) e a delegada Jane Klebia. Isso valorizou o passe do jornalista

Criado como Partido da Juventude e sucessivamente rebatizado Partido da Reconstrução Nacional e Partido Trabalhista Cristão, o atual Agir nunca elegeu ninguém no Distrito Federal, em nenhuma de suas encarnações.

Até este ano, quando fez duas distritais, Jaqueline Silva (antes do PTB) e a delegada Jane Klebia. Isso valorizou o passe do jornalista e analista político Elisson Ferreira, que coordenou a comunicação do partido. Agora, Elisson está sendo procurado por outras legendas, para voos maiores.