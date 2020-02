Eduardo Pedrosa assume o comando do Centrão na CLDF

PUBLICIDADE 

O deputado distrital Eduardo Pedrosa (PTC) assumiu a liderança do chamado Centrão da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O parlamentar substitui Roosevelt Vilela (PSB) que presidia o grupo desde a criação.

A mudança se deu após um acordo entre os integrantes para manter a alternância de poder no bloco. Pedrosa é considerado um dos deputados mais influêntes do Centrão e deve manter a linha de atuação do aglomerado.

O bloco é considerado um dos mais poderosos do Legislativo local, com influência nas principais comissões da Casa. Apenas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o Centrão possui a presidência do colegiado e outros dois integrantes, compondo a maioria. Na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF) a composição possui duas cadeiras.

São sete os parlamentares que formam o Centrão: Eduardo Pedrosa (PTC); Reginaldo Sardinha (Avante); Daniel Donizet (PSDB); Roosevelt Vilela (PSB); João Cardoso (Avante); José Gomes (PSB); e Iolando Almeida (PSC).