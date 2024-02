É festa na Estrutural

O evento acontecerá no Centro Olímpico da Estrutural, localizado no SCIA (Área Especial 02, Setor Norte)

Nesta sexta-feira, 16, às 10h, a Câmara Legislativa do Distrito Federal vai realizar sessão solene em homenagem ao aniversário de 20 anos da região administrativa da Estrutural. O evento acontecerá no Centro Olímpico da Estrutural, localizado no SCIA (Área Especial 02, Setor Norte), e está sendo organizado pela distrital Doutora Jane Klebia.

“Ao longo de duas décadas, os habitantes da Cidade Estrutural contribuíram significativamente para o desenvolvimento econômico, social e cultural da região. Reconhecer e homenagear os 20 anos da região administrativa é uma forma de celebrar as conquistas alcançadas e reforçar o compromisso com o bem-estar e a melhoria contínua dessa comunidade”, cita Jane Klebia no requerimento que deu origem à solenidade.