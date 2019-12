Dominando o tabuleiro

PUBLICIDADE 

O governador Ibaneis Rocha (MDB) tem se articulado para retomar parte da força administrativa perdida no primeiro ano de gestão. Os recentes movimentos do chefe de Estado demonstram que o emedebista passou a pincelar pessoas de maior confiança em locais estratégicos. O problema é que, para isso, tem deixado alguns políticos e gestores insatisfeitos pelo caminho.

Trocando as peças

A troca mais recente do GDF foi a do então secretário de Cultura, Adão Cândido, que deixou os corredores palacianos desgastado com os conflitos em relação ao FAC, o fundo de apoio à cultura, mas o movimento atinge diversas áreas do atual governo, incluindo duas administrações estratégicas: Samambaia e Ceilândia.

Retomando RAs

Descontente com a gestão na Samambaia, Ibaneis nomeou Gustavo Aires para o comando da RA. A escolha, no entanto, foi feita sem que o distrital Jorge Vianna (Podemos), que havia “sugerido” o nome do antigo administrador, fosse consultado. Em Ceilândia, o Buriti passou a tomar conta depois que Fernando Fernandes (PROS) retornou ao Legislativo local. Homem de confiança do palácio, Marcelo Cunha (administrador) tem, aos poucos, diminuído a influência de Fernandes no local.

De olho na Saúde

Tido como prioritário pela população, a Saúde não foi diferente. Mesmo mantendo os atuais gestores da área, o secretário Osnei Okumoto e o presidente do IGES, Francisco Araújo, o emedebista decidiu criar um grupo de acompanhamento imediato da Saúde na própria governadoria.

Em resumo,

Ibaneis Rocha entra em 2020 com uma força maior adquirida nos últimos três meses, mas possíveis conflitos ainda precisam ser pacificados.

Correções legais

Integrantes do setor hoteleiro de Brasília tem se preocupado com a venda clandestina de diárias por parte de corretoras, em especial, virtuais. A perda de alguns grupos hoteleiros chegam a alcançar 8% do faturamento. Algumas destas corretoras têm se utilizado de brechas legais para evitar a emissão de notas fiscais, e, por consequência, impedir atuação do fisco. Ao final, a concorrência se torna desleal.Ação contra “piratas”A secretaria de Economia do governo local já tem aberto os olhos para o problema e já estuda uma forma de identificar e tributar os supostos “piratas”, como já estão sendo chamados por alguns grupos hoteleiros. As providências, no entanto, ainda devem demorar já que as medidas ainda estão em fase de elaboração.

Dinheiro de plástico

Para as compras de Natal no DF, as mulheres, pela primeira vez, estão pagando mais com cartões de crédito e débito do que os homens. De cada 100 consumidoras, 89% usam o dinheiro de plástico. Já a proporção masculina é de 78%. É o que revela o Sindvarejista. Para o presidente do sindicato, Edson de Castro, as vendas de fim de ano devem movimentar R$ 900 milhões nas lojas do DF, possível crescimento de 8% em relação a 2018.

Postos elétricos

Anunciado este ano pelo Buriti, o GDF instalou mais quatro eletropostos na cidade ontem. Desta vez, as administrações de Águas Claras, Sudoeste e Octogonal foram as contempladas, além de um maquinário no Parque da Saúde, localizado no SIA. Até o momento são oito instalações de pontos para carregar as baterias de carros elétricos, mas o nono deve ser implantado na Câmara Federal na quinta-feira.