Dois pesos e duas medidas

Acompanhando de longe uma polêmica sobre responsabilidade no fechamento do Teatro Nacional e sobre os custos da obra do estádio Mané Garrincha, o ex-senador Cristovam Buarque constatou: “é interessante como companheiros nossos – ele aqui se refere aos militantes de esquerda – costumam taxar de falsas campanhas para denunciar políticos de seus partidos, mas consideram como corretas sempre que as denúncias sejam contra adversários”.