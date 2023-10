Do aborto para o futebol de botão

Mas acaba de abrir espaço para assunto mais ameno. Desafiou todos os praticantes para campeonatos de futebol de botão, também chamado de futebol de mesa

Temporariamente afastado da Câmara dos Deputados, pelo retorno do titular Júlio César Ribeiro, o professor Paulo Fernando tem dedicado seu tempo a manifestações contra o aborto, incluindo postagens com imagens de fetos e gráficos assustadores.

Mas acaba de abrir espaço para assunto mais ameno. Desafiou todos os praticantes para campeonatos de futebol de botão, também chamado de futebol de mesa.

Quem conhece garante que vencer Paulo Fernando nos botões é páreo duro. Ele costuma bater ponto na Ascade, a associação dos funcionários da Câmara dos Deputados.

Previsivelmente, o deputado brasiliense Alberto Fraga aproveitou a crise de segurança no Rio de Janeiro e na Bahia para espicaçar o governo petista.

Avisou que “e duro, mas tenho que reconhecer, que o tribunal do crime no Rio de Janeiro é mais rápido, mais eficiente que os tribunais de justiça do País e portanto o governo do PT deve se envergonhar disso”.

A tese de Fraga, presidente da Frente da Segurança Pública na Câmara dos Deputados, é que a esquerda não sabe lidar com segurança pública, por preferir devaneios pseudo-sociológicos ao uso das forças policiais.

Isso teria ficado comprovado no aumento de criminalidade ocorrido, segundo ele, nos governos Lula e Dilma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como consequência, insiste o deputado, “a sociedade fica enojada diante desses assassinatos bárbaros e covardes”.