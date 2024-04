Diretas Já na OAB

Advogados participaram de ato em frente à sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Brasília, na manhã desta quarta-feira, 17, para reivindicar as eleições diretas para presidente nacional da entidade.

“Depois de 40 anos das eleições diretas no Brasil, a Ordem ainda não tem eleições abertas para a escolha do presidente e da diretoria”, destacou o advogado Everardo Gueiros.

“A democracia na OAB é apenas da porta para fora. Dentro, ela não existe”, ponderou o advogado. Criada em 1930, há quase 94 anos, a Ordem teve papel relevante na retomada da democracia, por meio do movimento Diretas Já, nos anos de 1980. Entretanto, a escolha do presidente do Conselho Federal ainda é feita por 81 conselheiros, representantes dos estados e do Distrito Federal.