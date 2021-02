Dia pequeno para grande agenda de Flávia Arruda

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

Embora fosse dada como certo há semanas, somente ontem foi confirmado o nome da deputada federal Flávia Arruda (PL-DF/foto), em definitivo, como presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO). A informação foi dada pelo vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos (AM), do mesmo partido de Flávia.

No plenário – A comissão vai ser instalada hoje, às 10h, no plenário da Câmara, já com a nomeação da deputada. Em seguida, serão definidos os nomes dos outros parlamentares que integrarão o colegiado. O relator do Orçamento continua sendo o senador Márcio Bittar (MDB-AC). A tramitação do Orçamento da União 2021 está mais do que atrasada.

Dia cheio – A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica também programou para hoje, às 12h, realização de um ato na Câmara pela prorrogação do auxílio emergencial e a ampliação do Bolsa Família. A Frente é integrada por parlamentares do DF, dentre os quais, Flávia Arruda.

14 projetos – No ato, está programado que deputados e senadores falem em conjunto com integrantes da Rede Brasileira de Renda Básica e do movimento Coalizão Negra por Direitos. Tramitam, hoje, no Congresso, 14 projetos que pedem a prorrogação do auxílio emergencial.

Lamento

Durante solenidade pública ontem, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que é do MDB, lamentou o falecimento do senador José Maranhão (MDB-PB), colega de partido e decano do Senado Federal, vítima da covid.

MDB –

“Maranhão fez uma carreira política belíssima, trabalhou por seu estado com muito carinho. Era apaixonado pelo seu povo. Tive a oportunidade encontrar algumas vezes com ele quando governador da Paraíba. Fará grande falta para o MDB”, afirmou.

Pela vacina

O deputado distrital José Gomes (PSB) fez uma indicação ao GDF para que profissionais de odontologia – dentistas, técnicos e auxiliares de saúde bucal e prótese dentária – também tenham prioridade para receber a vacina contra a covid-19, independentemente de trabalharem na rede pública ou privada.

Audiência – O parlamentar solicitou uma audiência com o secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, para tratar do assunto. “Os odontólogos e assistentes que trabalham na rede privada correm o mesmo risco dos profissionais da rede pública. Durante toda a jornada de trabalho, eles ficam expostos ao coronavírus”, ressaltou.

No plano – Segundo ele, no DF, mais de 10 mil profissionais estão na expectativa de serem vacinados. Gomes lembrou, ainda, que a inclusão da categoria na lista prioritária de vacinação já está prevista no Plano Nacional do Ministério da Saúde.

Legitimidade

Em nota pública, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil) reassegurou sua legitimidade para participar do debate sobre a gestão do serviço e dos servidores públicos brasileiros durante a tramitação da reforma administrativa.

Recado – Nos bastidores, parlamentares que integram o grupo contaram que se tratou de um recado indireto a Arthur Lira (PP-AL), que tinha anunciado o envio da proposta à CCJ. Eles decidiram se posicionar publicamente para pedir lugar na comissão especial que vai apreciar a matéria, mas sem bater de frente com a nova composição da Câmara.

Equívoco – Segundo o presidente da Frente, deputado federal Professor Israel (PV-DF), o grupo “considera equivocado administrar o Estado como se fosse uma empresa privada”. “O aperfeiçoamento da administração pública não só pode como deve ser promovido sem o enfraquecimento da rede de bem estar social previsto na Constituição”, disse ele.

Recuperação

O deputado distrital Hermeto (MDB) teve aprovada segunda-feira (8), pela Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa do DF (CLDF), proposta voltada para mulheres que passaram por mastectomia devido a câncer de mama, violência doméstica, queimaduras ou outros traumas que tenham deixado cicatrizes visíveis.

Marcas – O texto sugere a criação, junto à Secretaria de Saúde do DF, de uma rede de tatuadores voluntários que possam disfarçar essas marcas. Estabelece que os custos do trabalho sejam custeados pelo GDF e cada tatuador receba certificado de agradecimento.

“Necessidade” – “É uma medida necessária porque o tratamento físico também traz bons resultados psicológicos para essas mulheres. Uma tatuagem pode cobrir uma cicatriz ou mesmo, refazer, na forma de desenho, um mamilo ferido”, enfatizou o distrital.

Semana

A mesma comissão também aprovou projeto do deputado distrital Robério Negreiros (PSD) que insere a chamada “Semana de Conscientização sobre a Atrofia Muscular Espinhal – AME” no calendário oficial do DF. O objetivo é esclarecer a população sobre os sinais da doença, bem como a importância do diagnóstico precoce.

Importância – “Essa campanha é de extrema importância, uma vez que a AME é uma doença rara e os sintomas que aparecem inicialmente podem se assemelhar a outros distúrbios neurológicos ou musculares. A criança e a família podem enfrentar uma longa jornada até o diagnóstico”, explicou o parlamentar.

Premiação

Apoiador de ações para fortalecer o turismo na capital, o deputado federal Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) foi homenageado pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal com o prêmio “Brasília: o Novo Olhar do Turismo”.

Destino – Ação inédita da pasta, em parceria com a Fecomércio, Sesc, Senac e Fundação Athos Bulcão, o prêmio visa destacar profissionais e iniciativas que, nos últimos 24 meses, vêm contribuindo para a consolidação da capital federal como destino turístico.

Vocação – “Não resta dúvida que essa indústria é uma vocação da capital. O prêmio representa o resultado de um esforço coletivo para colocar Brasília entre os principais destinos turísticos do país”, declarou ele.

Audiência

A CLDF programou para amanhã, às 15h, uma audiência pública sobre o retorno às aulas, na rede pública de ensino. A iniciativa objetiva debater, entre parlamentares, professores, diretores de escolas e sociedade civil a possibilidade de uma retomada, sem oferecer risco à comunidade.

Representatividade – Além de vários deputados distritais, estarão presentes representantes de professores e diretores do DF, um representante do MPDFT o secretário de Educação, Leandro Cruz. O encontro será realizado de forma remota e transmitido, via internet, no canal do Youtube da TV Web da Casa.

Atenção

O deputado distrital Iolando Almeida (PSC), que acompanhou o governador Ibaneis Rocha em três entregas de obras, ontem, em Brazlândia, chamou a atenção entre as autoridades e convidados presentes.

Repeteco – Isso porque em todos os eventos ele discursou, mas o discurso foi sempre o mesmo, tanto nas inaugurações da DF-001 e da escola técnica, quanto na reinauguração da Agência do Trabalhador. No último, já era possível adivinhar o que seria dito a seguir.