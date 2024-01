Destino de Cappelli, já de saída, mexe com Brasília

Sintomaticamente, o PT não chiou quando se falou em sua nomeação para o Ministério da Justiça, no lugar de Flávio Dino, do PSB

Ministro do Supremo Tribunal Federal por 17 anos, Ricardo Lewandowski não tem, nem poderia ter, filiação partidária. Antes de virar juiz, porém, foi secretário de Governo e de Assuntos Jurídicos de São Bernardo do Campo de 1984 a 1988 e presidiu a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, a Emplasa, de 1988 a 1989, sempre em governos petistas.

Sintomaticamente, o PT não chiou quando se falou em sua nomeação para o Ministério da Justiça, no lugar de Flávio Dino, do PSB. Embora a pasta envolva também – hoje principalmente – a segurança pública, desconhece-se seu pensamento a respeito.

Sabe-se apenas que, quando ministro garantista, insurgiu-se contra a expressão “bandido bom é bandido morto” dizendo que isso contrariava o que defendeu durante toda a sua vida. Sua ida para a Justiça cria, em primeiro lugar, dúvidas a respeito da manutenção do time atual.

Nele estão muitos petistas de carteirinha, como o ex-deputado Wadih Damous, mas os principais integrantes do time estão mais próximos do PSB. E o PT, claro, quer um ministério de porteira fechada. Só o diretor-geral da Polícia Federal tem a permanência garantida.

Não se tem ainda ideia do destino secretário executivo Ricardo Cappelli, visto como o braço direito de Flávio Dino e principal articulador da área de segurança na pasta, que nesta quinta-feira, 11, deixou Brasília.

Interventor na segurança pública do Distrito Federal depois do 8 de janeiro, tem sido citado frequentemente como candidato eventual a governador, em um esforço para salvar o PT brasiliense dos desastres que se acumulam em todas as eleições depois de 2010. A provável saída de Cappelli mexe com todo esse processo.

Caso seja alojado pelo presidente em outro cargo, a candidatura pode até subsistir. Caso saia, deixará uma outra dúvida atroz: como a administração de Lewandowski lidará com a segurança, que afinal é hoje a principal missão do Ministério da Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cappelli avisou que não pediu demissão. “Vou sair de férias com a minha família e voltar para colaborar com a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública”, comunicou. Não disse quando. Mas avisou: “vou cuidar da vida”