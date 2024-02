Desconto para acompanhante de quem tem deficiência

Fraga admite que não se trata de uma grande ampliação, mas de permitir que pessoas portadoras de deficiência tenha assegurado a presença de um acompanhante

O deputado brasiliense Alberto Fraga quer que, no sistema de transporte público, o acompanhante de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida pagará seu assento com desconto.

Fraga admite que não se trata de uma grande ampliação, mas de permitir que pessoas portadoras de deficiência, de natureza física ou mental, ou com mobilidade reduzida tenha assegurado a presença de um acompanhante indispensável para seu auxílio.