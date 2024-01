Descoberta com gosto de anticlímax

Já a senadora brasiliense preferiu ridicularizar a descoberta feita a partir da delação premiada

Tanto o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, quanto o presidente do IPHAN, Leandro Grass, registraram que, como o atual governo tem vontade política, o assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson será esclarecido. Realmente, Ronnie Lessa, o pistoleiro acusado dos assassinatos, fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal.

Surgiu realmente a acusação contra o ex-deputado Domingos Brazão, ligado a milícias e hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Mas a revelação está com um jeitinho de anticlímax. Afinal, em 29 de junho de 2019 Brazão já havia prestado depoimento após ser citado como possível mandante do crime. Foi acompanhado por advogado.

Não seria o primeiro assassinato de Brazão. Em 8 de março de 1987 ele deixou a festa em que comemorava 22 anos para matar a tiros o vizinho Luiz Cláudio Xavier dos Reis. Existe aí também um problema político histórico.

Como filiado ao PMDB de Sérgio Cabral, Brazão e seus irmãos – são dois na política, inclusive um deputado estadual no exercício do mandato – participaram de campanhas políticas do PT, inclusive na eleição de Dilma Rousseff. Domingos Brazão sempre foi, porém, desafeto do também ex-deputado Marcelo Freixo, que tinha Marielle como auxiliar em seus tempos de PSOL.

Damares prefere debochar

Já a senadora brasiliense preferiu ridicularizar a descoberta feita a partir da delação premiada. Cobrou nesta terça-feira, 23: “Agora que sabemos quem mandou matar Marielle podemos ir atrás de quem mandou matar Bolsonaro?”.

Damares se refere à facada dada na barriga do então candidato Jair Bolsonaro, que lhe perfurou o intestino. A senadora não acredita, de jeito nenhum, que o esfaqueador Adélio agiu sozinho, por ter problemas mentais.