Deputado expulsa militante a pontapés

Conhecido por não perder uma briga, o deputado fluminense Glauber Braga expulsou a pontapés do edifício do Congresso um militante do Movimento Brasil Livre, nesta terça-feira, 16.

Pugilato à parte, a questão ainda virou uma nova briga entre Braga e outro deputado federal, Kim Kataguiri, também originário do MBL.

Deputado Glauber Braga expulsa militante a pontapés. Crédito: X-ex-Twitter

Militante do PSOL, Braga alega que já é perseguido há tempo pelo militante, Gabriel Costenaro e que move representação contra ele. Afirma ainda que já foi intimidado por ele em cinco ocasiões.

Foi todo mundo para a delegacia, inclusive Kim. Por muito pouco Glauber e Kim não se esmurraram outra vez, após se insultarem de “nazista” e “desequilibrado”. No final, Kim prometeu pedir a cassação de Glauber no Conselho de Ética.