Delegacia para os bichinhos

A criação da delegacia foi um dos principais compromissos de campanha do distrital, com o objetivo de acabar com a impunidade para crimes contra os animais

Atendendo a um pedido do distrital reeleito Daniel Donizet, a Polícia Civil do Distrito Federal criará a primeira Delegacia Especializada em Proteção Animal da capital. A criação da delegacia foi um dos principais compromissos de campanha do distrital, com o objetivo de acabar com a impunidade para crimes contra os animais. “É cadeia para maus-tratos!”, avalia o distrital. Além de correr atrás de apoio junto ao GDF, Daniel também promoveu um abaixo-assinado e reuniu assinaturas de pessoas interessadas na criação da delegacia. A iniciativa ganhou o apoio do governador Ibaneis Rocha, que deve assinar o decreto de criação nos próximos dias.