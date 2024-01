Defesa dos autistas

O partido tem o primeiro parlamentar autista do Brasil, com o mandato de Jorginho Mota, em Guarulhos

O partido Agir organizará plenária nacional na Câmara Legislativa do Distrito Federal neste 31 de janeiro, às 14h. O partido cogita firmar-se como pioneiro na defesa dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista e aproveitará, nesse esforço, a participação destacada de Berenice Piana.

Ela é reconhecida como autora do projeto que resultou na Lei 12.764/12, que não apenas reconhece os autistas como pessoas com deficiência, mas também lhes confere direitos equiparados. O partido tem o primeiro parlamentar autista do Brasil, com o mandato de Jorginho Mota, em Guarulhos.

“Sinto-me profundamente honrado por ser parte de um partido cuja causa não apenas é abraçada, mas também está incorporada até em seu próprio nome” afirmou o vereador, que deve participar do evento.

Só para lembrar, o Agir, que incorporou o número 36 a seu nome oficial, é uma reencarnação do PTC, Partido Trabalhista Cristão. Por sua vez, em épocas anteriores, a legenda usou o nome de Partido da Reconstrução Nacional, serviu de veículo para Fernando Collor se candidatar à Presidência.