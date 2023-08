De vilão a herói

Na reta final, ainda colocou os obstáculos possíveis, apontando o risco de falta de caixa para o governo. Diante da posição dos líderes, enfim, cedeu

Durante meses o deputado baiano Cláudio Cajado foi tratado pelos brasilienses como uma incorporação de Satanás.

Não era para menos. Como relator do projeto do arcabouço fiscal, Cajado incluiu emenda que retiraria até R$ 81 bilhões do Fundo Constitucional do Distrito Federal e assumiu a responsabilidade por isso. Se havia algum mandante, o deputado nunca entregou.

Na reta final, ainda colocou os obstáculos possíveis, apontando o risco de falta de caixa para o governo. Diante da posição dos líderes, enfim, cedeu. De um momento para outro, sua imagem mudou.

Cajado teve direito até em aparecer em selfie da deputada brasiliense Bia Kicis apontado como o político “que garantiu, em seu relatório, que o Fundo constitucional do DF fica fora do arcabouço, em uma vitória para o DF”.