De férias, mas de olho vivo

O ainda secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, está na praia, de férias.

Mas acompanha os mínimos pormenores da vida política nacional. Registrou nesta segunda-feira, 22, que, na segurança pública, “o que faltou durante os últimos anos foi vontade política”. Pelo jeito, ela ressurgiu agora. “Em pouco mais de um ano, com a ação técnica e determinada da Polícia Federal, sempre com todo o apoio do Ministério da Justiça e Segurança, o inaceitável assassinato de Marielle e Anderson será esclarecido”, registrou. “E tudo indica que não demorará”.

Realmente, Ronnie Lessa, acusado de matar a ex-vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, fechou um acordo de delação com a Polícia Federal. É um passo importante. No entanto, a colaboração dele ainda precisa ser homologada no Superior Tribunal de Justiça e, depois, é necessário ver o que sairá daí.

Há quem tema que a delação premiada de Ronnie traga embutida apenas a versão de um dos vários grupos criminosos presentes dentro e fora das milícias que operam no Rio de Janeiro.