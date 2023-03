Dando o ritmo no tambor

O uso do instrumento em manifestações tornou-se um marco dos peronistas, na vizinha Argentina. El bombo, como se diz por lá

Revelação da semana: a distrital Dayse Amarílio, enfermeira de profissão, também sabe tocar tambor. Foi ela que deu o ritmo na manhã desta quarta-feira, 29, em manifestação nacional da enfermagem, realizada na Praça das Bandeiras.

Rodeada de profissionais e principalmente de estudantes do curso, Dayse Amarílio mais uma vez cobrou uma resposta do Governo Federal em relação à implementação do Piso Nacional da categoria.

A propósito, a distrital em outras vezes já tocou seu tambor.

O uso do instrumento em manifestações tornou-se um marco dos peronistas, na vizinha Argentina. El bombo, como se diz por lá.