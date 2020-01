Dança das cadeiras: Ibaneis substitui administrador de Águas Claras

PUBLICIDADE 

Um telefonema deixou o administrador de Águas Claras com a certeza de que sairia de férias e não mais voltaria a se sentar na principal cadeira da administração.

Ney Robsthon ouviu do outro lado da linha o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) avisar que ele será substituído por Francisco de Assis da Silva, mais conhecido como Chicão. No telefonema o governador elogiou a atuação de Robsthon, mas não se comprometeu com o futuro do aliado.

A substituição é reflexo de uma dança das cadeiras que deve ser promovido pelo chefe de Estado para contemplar indicações políticas vindas de parlamentares alinhados com a base do governo. A coluna também apurou que outros nomes devem ser trocados ao longo da semana.

Chicão já teve passagem pela administração de Samambaia, a nomeação sairá publicada na próxima edição do Diário Oficial do DF.