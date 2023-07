Cupido de esquerda

É que desde a legislatura passada, outros casais se formaram em partidos de esquerda e passaram a frequentar os botecos de Brasília

Ambos ex-senadores, os petistas Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias tornaram-se clientes frequentes dos bares e restaurantes de Brasília após assumirem seu namoro, com direito, mais tarde, a tórridos beijos em pleno desfile das Escolas de Samba no Rio de Janeiro, com transmissão nacional em rede de televisão.

Deixaram, porém, de despertar a mesma atenção de antes. É que desde a legislatura passada, outros casais se formaram em partidos de esquerda e passaram a frequentar os botecos de Brasília.

Antes filiado ao PSB até se tornar inimigo público número um do presidente da Câmara, Arthur Lira, o deputado fluminense Glauber Braga migrou para o PSOL e. logo depois, iniciou namoro com a colega paulista Sâmia Bomfim.

Os dois já têm até um filhinho. Mas o Cupido das esquerdas não para por aí. Ex-ministro de Lula que se notabilizou por comprar tapiocas com cartão corporativo, o deputado Orlando Silva – um moderado do PCdoB que costuma ser designado para relatorias complexas – tem sido visto com outra ex-líder do PSOL, a irritadiça Fernanda Melchionna.