Crescem as relações comerciais com Omã

O embaixador de Omã no Brasil, Talal Al Rahbi, celebrou nesta segunda-feira, 20, os 53 anos do chamado renascimento do Sultanato de Omã.

O evento, de grande porte, contou com a presença de autoridades do governo brasileiro, diplomatas, empresários, jornalistas e amigos.

Em seu discurso, Al Rahbi falou da expansão das relações bilaterais com o Brasil, do crescimento acelerado do Sultanato e das políticas adotadas que levam o País a prosperidade e avanços econômicos.

Nesse sentido, as relações com o Brasil crescem a cada dia, no último ano foram assinados vários memorandos e a balança comercial atingiu o valor de US$ 2,2 bilhões, número mais alto do que em 2021.

A data nacional de Omã é celebrada pela população no dia 18 de novembro, comemorado o aniversário do sultão Qaboos bin Said Al Said, que governou Omã de 1970 a 2020 e iniciou o desenvolvimento do país, trazendo a nação para uma nova era de progresso, assim como a liberação da colonização portuguesa em 1650. Atualmente o Sultanato tem como líder o sultão Haytham bin Tariq bin Taimur Al Said.