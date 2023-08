CPI sequestrada

De acordo com ele, 100% da pauta é controlada pela relatora – referência à também senadora Eliziane Gama

Da tribuna, o senador brasiliense Izalci Lucas acusou a base governista nesta quarta-feira, 23, de “sequestrar a CPI do 8 de janeiro. “CPI é um instrumento da minoria e, se em toda CPI o Governo toma conta e faz o que quer, não se justifica esse instrumento”, acusou Izalci.

De acordo com ele, 100% da pauta é controlada pela relatora – referência à também senadora Eliziane Gama, governista – e “por conta disso não inclui um só requerimento da oposição”.

O senador apresentou requerimento de convocação do ministro da Justiça, mas o documento está parado. Para Izalci, o ministro Flávio Dino deveria vir espontaneamente: “na medida em que fazem um discurso bonito de que não têm nada a ver com isso, então mostre, como eu pedi, a quebra do sigilo telemático das mensagens”.

Afinal, lembrou Izalci, o próprio Flávio Dino tem vídeo confessando que acompanhou tudo e ligou para o chefe dele, que é o Presidente da República.

Assim, completou, “eu quero saber qual foi a mensagem que ele passou, o que o Presidente respondeu, a fala que aconteceu, pois, se estão quebrando o sigilo de todo mundo, por que não liberar espontaneamente?”. Nem as câmeras, nem os vídeos do Ministério da Justiça foram liberados ainda.