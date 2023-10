Coronel da Força Nacional terá de depor

O pedido de depoimento é do distrital Thiago Manzoni e foi aprovado por unanimidade, pelo colegiado

Após driblar a CPMI do Congresso Nacional, por rejeitar um pedido de convocação, o coronel Sandro Augusto de Sales Queiroz, ex-comandante do Batalhão de Pronto Emprego da Força Nacional, vai ter que se apresentar à Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O pedido de depoimento é do distrital Thiago Manzoni e foi aprovado por unanimidade, pelo colegiado.

O distrital, em seu requerimento, questiona a aparente inoperância da Força Nacional no dia dos ataques de 8 de janeiro, já que o Ministério da Justiça havia convocado a corporação, por portaria, no dia 7 de janeiro, mas o efetivo de cerca de 296 mobilizados, mas aparentemente não foi utilizado para prevenir as invasões aos prédios públicos.

Na verdade, a oposição quer mostrar que, de forma deliberada, o governo Lula cruzou os braços para permitir a invasão e a quebradeira, de modo a explorar depois a manobra politicamente.

Por esse raciocínio, que é também o de Manzoni, a Força Nacional teria sido peça-chave, pois nada explicaria que, convocada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, tenha ficado de braços cruzados enquanto o pau comia solto na Praça dos Três Poderes.