Controle sobre planos para moradores de rua

Representando a Câmara Legislativa, seu vice-presidente Ricardo Vale passou a acompanhar o primeiro dia de trabalho do plano de acolhimento da população em situação de rua promovido pelo GDF.

O parlamentar passou a integrar o grupo do Executivo local formado para buscar alternativas para milhares de famílias que se encontram nas ruas da capital do país.

“A CLDF está aqui para cooperar, mas sobretudo para garantir que os direitos dessas pessoas sejam respeitados e nenhuma medida compulsória seja tomada”, declarou Ricardo Vale.

O primeiro dia de trabalho do plano ocorreu nos arredores do Centro Pop Brasília, na Quadra 903 da Asa Sul. Foram 24 as pessoas em situação de rua atendidas nesse início de trabalhos por diferentes órgãos do GDF. As equipes presentes no mutirão prestaram serviços de zeladoria urbana, além de assistência veterinária aos animais de estimação que estavam na ocupação.

De acordo com dados do Governo Federal, quase 8 mil pessoas estão vivendo nas ruas do DF. Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a execução do plano proposto pela Casa Civil.

Na verdade, nem todos os atendidos são propriamente moradores de rua: uma parcela significativa estabeleceu ocupações provisórias para tentar receber ajuda financeira e cestas básicas.