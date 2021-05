Contra os vetos

O segmento de eventos recebeu apoio do senador Izalci Lucas para derrubada de vetos que dava isenção de impostos para as empresas do segmento

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF/foto) se manifestou, ontem, em apoio a representantes do setor de eventos, que aproveitaram sessão do Senado para pedir aos parlamentares a derrubada de trechos vetados da Lei 14.148/2020 – que criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

Isenção – Entre os itens vetados apontados como prejudiciais por eles está a isenção de impostos para as empresas do segmento. Izalci, que presidiu a sessão, disse que concorda e vai trabalhar pela derrubada dos vetos.

Prejuízos – “O governo precisa entender que neste momento estará cedendo, mas que, na sequência, isso virá em dobro, em triplo para o país”, afirmou. Na sessão, vários empresários apresentaram balanço segundo o qual foram registrados, até hoje, prejuízos de 270 bilhões em todo o Brasil, desde o início da pandemia.

Barreiras

Por conta da descoberta de contaminações com a variante indiana de covid no Maranhão, o deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos) solicitou, mediante ofício encaminhado à Anvisa, que organize barreiras sanitárias aos passageiros que aqui chegarem provenientes daquele estado.

Testagens – Conforme o pedido, as barreiras podem ser montadas no aeroporto internacional de Brasília e na rodoviária interestadual da capital, com o objetivo de fazer testagem para covid-19 nos passageiros vindos do Maranhão.

Recrudescimento – “A variante é motivo de preocupação pela OMS por características que indicam alta transmissibilidade e se não considerarmos os riscos, pode vir a causar um recrudescimento da pandemia no Brasil e em Brasília”, explicou ele.

Sustentabilidade

Está fazendo sucesso em Brasília o livro intitulado “Revolução na Moda: Jornada para Sustentabilidade”, primeira publicação do movimento Fashion Revolution Brasil, organizado pela Editora Reviver.

Indústria – Totalmente escrita por mulheres, como um reflexo do gênero que compõe a maior parte da cadeia produtiva na indústria da moda, a obra tem como uma das autoras, a jornalista Iara Vidal, que além de brasiliense é também organizadora do movimento Fashion Revolution Brasília.

Moda sustentável – O movimento, que atua em 100 países, tem como objetivo promover a indústria da moda limpa, segura, justa, transparente e responsável, por meio de pesquisa e informação, educação, colaboração e mobilização.

Mais diálogo

Durante audiência realizada recentemente na Câmara Legislativa do DF (CLDF), representantes de conselhos de cultura apresentaram reclamações diversas por mais diálogo junto às administrações, capacitação, infraestrutura e recursos financeiros.

Sem entendimento – Um dos destaques, denunciado pelo conselheiro Rênio Quintas, do Guará, foi sobre a falta de entendimento com a administração da cidade, que de acordo com ele “não respeita os ditames da lei”.

Descompasso – O representante da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, João Artur Pinheiro, disse causar muita preocupação o caso relatado por Quintas. “Não pode haver esse descompasso por questão ideológica”, frisou. Ele ficou de levar essas questões para o secretário da pasta, Bartolomeu Rodrigues.

No Gama

O deputado distrital Daniel Donizet (PL) comemorou o início, há poucos dias, da construção da rotatória que ficará localizada na rodovia DF-290, para dar acesso à Quadra 10 do Setor Sul da cidade do Gama.

Alto tráfego – “Trata-se de uma via bastante movimentada, com alto tráfego de caminhões. A obra vai beneficiar milhares de pessoas que utilizam a rodovia e vivem na região, facilitando o acesso”, disse o distrital, que tem trabalhado há anos por esse pleito.

Colar

O deputado distrital Robério Negreiros (PSD) propôs na última semana à Secretaria de Trabalho do DF (Setrab) que o Colar de Girassol – que identifica pessoas portadoras de deficiências ocultas – passe a ser confeccionado pela Fábrica Social, ligada à pasta. Em ofício ao secretário Thales Ferreira, ele destacou a importância desses colares.

Atendimento – “O uso do Colar de Girassol ajuda a vida das pessoas que possuem deficiências ocultas, bem como a seus acompanhantes e atendentes pessoais. Estabelecimentos comerciais públicos e privados devem preparar os funcionários e colaboradores para assistir de maneira adequada essas pessoas”, afirmou o parlamentar.

Vagas

O BRB decidiu dobrar o número de vagas para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação. Com a mudança, serão disponibilizadas 100 vagas para contratação e outras 100 para formação de cadastro reserva.

Abril – O lançamento de um novo concurso havia sido anunciado pelo banco no final do mês passado, após a convocação de todos os aprovados para o mesmo cargo no concurso anterior, realizado em 2019.

Meio digital – “O BRB tem crescido, sobretudo por meio digital, e há necessidade de fortalecimento da área de tecnologia da informação para responder às demandas do setor financeiro e melhorar a experiência dos nossos clientes”, afirmou o presidente da instituição financeira, Paulo Henrique Costa.

Namorados

As vendas para o Dia dos Namorados – 12 de junho – no comércio do DF devem crescer 6%, estima o Sindicato do Comércio Varejista. No entanto, alguns setores – roupas, perfumes e calçados – podem ter expansão de até 9%, conforme contou o vice-presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta.

Otimismo – De acordo com Abritta, a queda dos casos de covid-9 e a abertura plena das lojas contribuem para que haja um clima otimista. O gasto médio com presentes deve ficar em R$ 160 contra R$ 95 do ano passado. Lojistas calculam que a data deve injetar R$ 102 milhões na economia do DF. Em 2020, o faturamento do comércio caiu 41% nesta data em todo o país.

Atualização

A Comissão de Assuntos Sociais da CLDF aprovou ontem projeto que atualiza leis vigentes para garantir mais acessibilidade a deficientes visuais na recarga e verificação de saldo do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte público do DF.

Mecanismos – A proposta, de autoria de Reginaldo Sardinha (Avante), foi acatada na forma de um substitutivo do deputado Iolando Almeida (PSC) – e segue em tramitação na Casa. Torna obrigatória a implementação de mecanismos de acessibilidade nos portais e sites eletrônicos, bem como nos meios de recarga e verificação de saldo de bilhetagem.