Contra o orçamento secreto

Após quatro derrotas seguidas em votações de propostas do Executivo na Câmara dos Deputados, a petista Érika Kokay abriu fogo contra a maioria governista.

Disse que a oposição bem que tentava melhorar as propostas chegadas do Planalto, mas “a base que aqui está não está preocupada com o teor da matéria, e sim está preocupada em apenas baixar a cabeça, talvez em função do orçamento secreto”.

Para a deputada brasiliense, portanto, a bancada fiel ao governo – e ao presidente da Câmara, Arthur Lira – nem se importa a discutir os temas em pauta, trabalhando como rolo compressor.

Érika aproveitou para alfinetar os governistas. “Eu tenho uma alegria muito grande de ter sido eleita sem orçamento secreto, porque em grande medida o orçamento secreto determinou muitos resultados eleitorais nesta Casa”, afirmou. Conclusão de Érika: o orçamento secreto precisa ser eliminado.

Para ficar

Reeleita como a mais votada deputada federal da capital, Bia Kicis fez um balanço dos resultados do primeiro turno. “Muita gente acreditava que o fenômeno Bolsonaro era uma onda que passaria após a eleição de 2018 e por isso mesmo muita gente se surpreendeu com o resultado dessas eleições”, avaliou Bia.

O presidente, disse, tem apanhado muito desde então “e é por isso que se acreditava que a mídia, somada a algumas instituições e à oposição, não daria trégua”.

Segundo ela, não foi isso o que aconteceu, pois “esse homem, que muito julgavam que não sobreviveria às urnas no primeiro turno, está aí, hoje, já à frente nas pesquisas”. Desse processo, uma feliz Bia Kicis tira uma conclusão.

Segundo a deputada brasiliense, “isso tem um significado muito forte e passa um recado: nós viemos para ficar.