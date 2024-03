Competência para enfrentar a violência

“Se o Estado não tem competência de fazer o monitoramento de tornozeleiras eletrônicas, entregue-o, então, para a iniciativa privada”

Novo presidente da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, o brasiliense Alberto Fraga, avaliou nesta quarta-feira, 13, que a violência está aumentando porque nenhum governo tem coragem para enfrentar essa questão. Ou não tem competência.

Fraga se referia ao sequestro de um ônibus, no Rio de Janeiro, “no qual um marginal, colocou 17 pessoas como reféns”. Fraga considerou inacreditável que o sinal da tornozeleira eletrônica dele tenha disparado sete vezes sem que o sistema prisional tomasse qualquer providência.

“Se o Estado não tem competência de fazer o monitoramento de tornozeleiras eletrônicas, entregue-o, então, para a iniciativa privada, pois o que não pode é continuar a acontecer o que está acontecendo”, advertiu o deputado.

Afinal de contas, do que adianta uma tornozeleira no pé de um marginal se o sistema não toma providência quando ele sai do raio de atuação ou de proteção? Fraga, aí, fez uma ressalva, desta vez, nem falaria do Governo Federal, porque isso aconteceu lá no Rio de Janeiro.

“A culpa é do sistema prisional do Rio de Janeiro, que não acompanha um preso que está com tornozeleira e que oferece risco à sociedade”, resumiu.