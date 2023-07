Como está o transporte escolar

O presidente do TCDF, Conselheiro Márcio Michel, e os auditores de Controle Externo do Tribunal vão falar sobre as irregularidades

Nesta terça-feira, 11, o Tribunal de Contas do Distrito Federal divulgará relatório sobre as fiscalizações conduzidas para avaliar a gestão do serviço de transporte escolar no Distrito Federal.

O presidente do TCDF, Conselheiro Márcio Michel, e os auditores de Controle Externo do Tribunal vão falar sobre as irregularidades encontradas nas inspeções in loco.