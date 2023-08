Com inquérito ainda em curso,PL adverte distrital Donizet

Diante do cenário, a executiva do PL-DF convocou uma reunião para abordar a situação delicada

Após uma série de denúncias veiculadas na imprensa envolvendo o deputado distrital Daniel Donizet (PL-DF), a executiva do Partido Liberal (PL) do Distrito Federal emitiu uma nota oficial na noite deste sábado, 12 de agosto, abordando as acusações de assédio que recaem sobre o parlamentar.

No mês de julho deste ano, o vice-presidente da Câmara Legislativa do DF, Ricardo Vale (PT), requereu informações sobre um inquérito aberto pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que envolve o deputado Daniel Donizet, um de seus assessores e uma prostituta. Segundo a denúncia, a garota registrou um boletim de ocorrência acusando Marco Aurélio Oliveira Barboza, assessor do deputado, de agressões físicas e sexuais. A denunciante também alega que o próprio deputado teria presenciado e conhecido os crimes, que teriam ocorrido em um motel.

Diante do cenário, a executiva do PL-DF convocou uma reunião para abordar a situação delicada. Conforme a nota emitida, o deputado Daniel Donizet será notificado ainda hoje e terá um prazo de 24 horas para apresentar sua versão sobre os fatos que foram divulgados pela mídia. O partido se reserva o direito de avaliar a situação e discutir a possibilidade de expulsão do parlamentar caso as acusações sejam confirmadas ou consideradas graves.

A nota foi assinada por membros importantes da executiva do PL-DF, incluindo a Deputada Federal Bia Kicis, presidente do partido, Agaciel Maia, 1º vice-presidente, Deputado Roosevelt, 2º vice-presidente, Deputado Distrital Thiago Manzoni, Secretário-Geral, Bispo Renato Andrade dos Santos e Mônica Neves de Almeida, ambos vogais.

O desenrolar desse caso atrai a atenção pública, destacando a importância das instituições partidárias em lidar com denúncias sérias de conduta inadequada. A reunião da executiva do PL-DF certamente lançará luz sobre o caminho a ser seguido diante das alegações feitas contra o deputado Daniel Donizet.