Codevasf se expande e já chega a 22 bacias

A Câmara Legislativa festeja nesta quarta-feira o 50º aniversário da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, empresa de investimento e saneamento que, antes vinculada apenas ao rio São Francisco, passou a operar em toda a região Centro-Oeste e na maioria do Nordeste.

A sessão será conduzida pelo presidente da Câmara Legislativa, Welington Luiz, por proposta do líder do governo, Robério Negreiros. Na sua origem, a Codevasf operava apenas na bacia do rio São Francisco. A partir de iniciativa do então senador Freitas Neto, passou também a agir na bacia do rio Parnaíba, estendendo-se daí para o Nordeste e o Centro Oeste.

Foto: Renan Lisboa/ Agência CLDF

Hoje tem sede e direção no Distrito Federal, inclusive com o primeiro diretor nascido em Brasília, o jovem Henrique Bernardes, diretor de Infraestrutura, que estará presente à solenidade da CLDF. E é o próprio Henrique Bernardes que conta: a Codevasf hoje opera em 16 estados e em 22 bacias principais.

Tem também novos investimentos programados para o Distrito Federal. Um dos mais importantes é o rio Melchior, hoje em situação muito precária, que necessita de uma ponte a ser construída pela Codevasf. E é apenas uma das muitas obras de importância, revela Henrique Bernardes, que já está na lista.

“Viabilizar obras como essa é motivo de orgulho para toda a instituição, que por si só justificaria essa homenagem”, comenta o diretor.