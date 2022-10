CLDF: Tempo para se viabilizarem

Provável candidato a presidente da CLDF, Robério Negreiros acha normal a lembrança, mas acredita ser cedo o inicio do processo

O governador Ibaneis Rocha não pretende entrar de imediato no jogo da presidência da Câmara Legislativa. Embora já com três candidaturas colocadas, todas vindas da bancada governista, Ibaneis dará um tempo para que cada um tente viabilizar-se. Até lá, acompanhará o jogo.

O Palácio do Buriti acha que, em qualquer campanha interna na Câmara Legislativa, o postulante precisa, em primeiro lugar, mostrar os votos que tem. Depois, é puxar os que faltam. O governador pode até influenciar nesse jogo, mas só depois de existir mais clareza na distribuição de forças. Está tranquilo, pois contabiliza o apoio de 17 dos distritais eleitos, com uma oposição limitada aos sete restantes. Sabe também que, se um candidato chegar aos dez votos, acaba levando.

Com os aliados da eleição

Embora não pretenda mexer no governo a curto prazo, Ibaneis Rocha deverá fazer concessões aos aliados desta eleição. “Só sentarei para definir meu novo secretariado, após a conclusão do segundo turno”, explicou. Completou depois com uma mensagem aos aliados: “claro, quem compôs a nossa chapa terá seu espaço, se assim o desejar”.

Robério acha natural, mas cedo

Já citado como provável candidato a presidente da Câmara Legislativa, o distrital Robério Negreiros acha normal a lembrança, mas acredita que ainda seja cedo para trabalhar pela escolha. “Estamos indo para o quarto mandato, portanto é natural mencionarem um político com amadurecimento e experiência de três biênios na Mesa Diretora da Câmara no rol de candidatos”, avalia. “Porém, está muito cedo para termos definições de candidaturas”, completa. “O que está certo é que ajudaremos o novo mandato do governador Ibaneis”.