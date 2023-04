CLDF presta homenagem aos jornalistas

O autor da homenagem, deputado Joaquim Roriz Neto (PROS), destacou o comprometimento com a verdade que norteia a ação profissional

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) comemorou o Dia do Jornalista em sessão solene na manhã desta terça-feira, 4, no plenário.

O autor da homenagem, deputado Joaquim Roriz Neto (PROS), destacou o comprometimento com a verdade que norteia a ação profissional dos jornalistas.

“A população merece a verdade, e esta, muitas vezes, incomoda”, afirmou.

O distrital salientou o reconhecimento ao “trabalho de qualidade e integridade” desenvolvido por jornalistas do DF.

Ao lado do também distrital Rogério Morro da Cruz (PMN), Roriz Neto entregou moções de louvor a jornalistas do Distrito Federal, entre eles a esta coluna e ao também colunista do Jornal de Brasília, Marcelo Chaves.