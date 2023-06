Céu de brigadeiro

É o que se prevê para os planos de voo do governador Ibaneis Rocha junto à Câmara Legislativa nos próximos meses. A bancada governista só cresce. O PL conta com quatro distritais e o MDB, além de filiar agora a distrital Doutora Jane Klebia, pode ganhar a adesão de Rogério Morro da Cruz, hoje sem partido, nos próximos dias. Ficaria portanto com uma bancada de seis. Além disso, projetos mais polêmicos estão sendo rejeitados apenas pela bancada do PT, como aconteceu na terça, 21, na aprovação do projeto que autorizou a outorga da CEB. O texto contou com votos favoráveis dos distritais de oposição Fábio Félix e Max Maciel, ambos do PSol, e Dayse Amarilio, do PSB.