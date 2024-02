Celular de presídio vai para escola pública

Ele batizou o projeto como Programa Alquimia prevendo a restauração dos aparelhos para o uso dos alunos durante o aprendizado

Celulares apreendidos em presídios do Distrito Federal poderão ser destinados aos estudantes de baixa renda das escolas públicas, de acordo com proposta do líder do Buriti na Câmara Legislativa, o distrital Robério Negreiros.

Ele batizou o projeto como Programa Alquimia prevendo a restauração dos aparelhos para o uso dos alunos durante o aprendizado, caso necessário. A proposta já está em tramitação.

De acordo com o texto, o GDF deverá promover parcerias com universidades ou empresas especializadas, “objetivando a necessária triagem dos aparelhos, higienização, consertos e a viabilidade para o uso dos estudantes”. O Programa Alquimia também deverá contar com a efetiva participação do Ministério Público.