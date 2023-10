Celina aposta em reorganizar a arrecadação

Será não apenas um respaldo a quem se viu impossibilitado de pagar tributos, mas um reforço futuro no caixa do Buriti “Agora”, ponderou

A vice-governadora Celina Leão (foto) avisou que todo o governo lutou para que o novo programa de incentivo à regularização fiscal do Distrito Federal, o REFIS, fosse aprovado e agora concretizado com a aprovação na Câmara, que considerou uma grande conquista.

Será não apenas um respaldo a quem se viu impossibilitado de pagar tributos, mas um reforço futuro no caixa do Buriti “Agora”, ponderou, “vamos aguardar até que entre em vigor, para que a gente consiga reorganizar as arrecadações públicas e renegociar as dívidas de até 2022 da população”.