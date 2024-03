Cartões de vale-transporte em debate

De iniciativa do presidente da Comissão de Transporte, o distrital Max Maciel, a Comissão Geral reunirá autoridades do governo responsáveis

As falhas na utilização dos cartões de vale-transporte nos validadores das estações do Metrô/DF, BRT e nos ônibus constituem problemas recorrentes aos usuários. Como forma de identificar a causa desses problemas e de implementar soluções a Câmara Legislativa fará nesta quinta-feira, 14, uma Comissão Geral sobre o Sistema de Bilhetagem Automática.

De iniciativa do presidente da Comissão de Transporte, o distrital Max Maciel, a Comissão Geral reunirá autoridades do governo responsáveis pela gestão do transporte público e de representantes da sociedade civil, como estudantes e trabalhadores.

Os participantes terão a oportunidade de apontar os problemas e encaminhar soluções eficazes para que tais problemas não voltem a acontecer, garantindo o direito de ir e vir dos cidadãos de forma segura e eficiente. “A participação desses grupos é fundamental para identificar as demandas e necessidades da população, garantindo que as soluções propostas sejam verdadeiramente inclusivas e atendam aos interesses coletivos”, explica o deputado.