Cartilha de Keka

Mais uma candidata que não conseguiu se eleger, Keka Bagno diz que não sai das ruas até o dia 30, pedindo votos para Lula.

A candidata do PSOL amargou um sétimo lugar, com 13.613 votos, insuficiente para eleger um distrital, mas agora divulgando um guia para virar votos, em favor de Lula, claro.

São quatro pontos:

“1) Partilhem mais materiais do Lula e menos do outro lado; falem menos do outro lado e mais de Lula;

2. Fato ou fake é fundamental! Mas sem gerar engajamento para o outro lado;

3. Cole adesivos, a visibilidade é tudo;

4. Diálogo e não brigue com possível eleitor/a”.