Cargos eletivos da direita

O distrital Thiago Manzoni e a deputada brasiliense Bia Kicis estiveram juntos na live de lançamento do curso “Na Direção Certa”, um conteúdo gratuito para candidatos a cargos eletivos. Eduardo Torres, ex-candidato a deputado distrital, e Rodrigo Marinho, CEO do Instituto Livre Mercado, também participaram da transmissão ao vivo.

Thiago Manzoni falou da importância das eleições municipais de 2024 para o Brasil, cruciais para o pleito de 2026. O objetivo do curso “Na Direção Certa” é melhorar a política e apoiar candidatos conservadores de direita em todo o Brasil. Com base na experiência adquirida em duas campanhas eleitorais, o propósito do curso é contribuir com os candidatos de 2024 e 2026.

“Este é um método de campanha que eu acabei criando, um modelo que a tornasse viável. Eu tive uma candidatura com pouco dinheiro, de alguém que não tinha nome na política, nem parente político e ninguém para abrir um caminho”, revelou Manzoni.

A deputada Bia Kicis admitiu que, na primeira vez que concorreu a um cargo político, ela não sabia como fazer campanha. Foi uma campanha muito modesta e barata, segundo a deputada. “Desde 2014, eu fui uma das primeiras pessoas a se aproximar do então deputado Bolsonaro. Eu fazia parte da maior página de direita no Facebook e tinha uma militância também, um ativismo jurídico. Eu era procuradora do DF, fazia parte de um grupo chamado Foro de Brasília, que foi criado em contraposição ao Foro de São Paulo”, contou a deputada. Esse foi o ponto de partida para a formação de um novo núcleo político de direita no Distrito Federal.