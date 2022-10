Caminhada de Simone vira festa

Ela ficou todo o tempo ao lado do coordenador da campanha do ex-presidente, o ex-deputado Geraldo Magela

A caminhada da senadora emedebista Simone Tebet virou uma festa no Setor Comercial Sul, reunindo todos os partidos que passaram a apoiar a candidatura presidencial de Lula no segundo turno.

Ela ficou todo o tempo ao lado do coordenador da campanha do ex-presidente, o ex-deputado Geraldo Magela, do candidato da federação PT-PV-PCdoB ao Buriti, distrital Leandro Grass, e da senadora brasiliense Leila Barros, do PDT.

Simone evitou entrevistas, mas disse que Lula se tornou a única alternativa possível e que hoje é candidato de uma frente ampla, mesmo que não tenha feito qualquer concessão de peso aos demais partidos e evitado assumir compromissos relativos à sua política econômica.

Embora a senadora se tivesse atrasado quase uma hora – o início da caminhada estava programado para 16h e ela só chegou às 16h50 – os militantes não desanimaram e seu número cresceu cada vez mais. Não houve estimativas oficiais sobre a quantidade de participantes.

Feição pluripartidária

O clima de todo o evento foi pluripartidário. Apareceram o ex-governador Rodrigo Rollemberg, do PSB, com a mulher, Márcia, toda a bancada do PT brasiliense a começar pelo distrital reeleito Chico Vigilante, os distritais do PSOL, os presidentes regionais do PT e do PV.

Como o Congresso estava reunido, apareceram senadores de fora, como o capixaba Fabiano Contarato, e deputados idem, caso de Perpétua Almeida, do PCdoB.

Seguiram todos para o Conic, onde se encerrou a manifestação que, como avaliou Chico Vigilante, foi “um ato pacífico, tranquilo e com muitos participantes”.