Câmara terá frente contra o aborto

No dia 5 de março, próxima terça, uma sessão solene lançará a Frente Parlamentar em Defesa da Vida desde a Concepção, no Plenário da Câmara Legislativa.

A iniciativa é do distrital Thiago Manzoni, que cita dados de pesquisa Ipec de 2022 para garantir a maioria dos brasileiros (70%) é contra a legalização do aborto. Os que dizem não ser a favor nem contra são 8%, e os que se dizem a favor são 20%. Por isso, diz Manzoni, toda pessoa deve ter o direito à vida protegido por lei.

Já prometeram comparecer os senadores Damares Alves, de Brasília, e Eduardo Girão, do Ceará, e os deputados Nikolas Ferreira, Gustavo Gayer, Silvia Waiãpi e Julia Zanatta.

Manzoni assegura que, embora a maioria apontada devesse significar a pacificação do tema, a realidade imposta todos os dias aos brasileiros é diversa, com grupos minoritários buscando a via judicial para, burlando as prerrogativas do Poder Legislativo, admitir no ordenamento jurídico brasileiro “uma prática criminosa que não encontra amparo na vontade popular”.