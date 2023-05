Busca de alternativas econômicas

“Este novo modelo de empreendedorismo busca crescer na geração de trabalho e renda, enquadrando atividades”

A vice-governadora Celina Leão reuniu-se com a presidente regional do Sebrae, Rose Rainha, para discutir economia criativa, em busca de alternativas para o crescimento da economia do Distrito Federal.

Com elas, estava um grupo que trabalha essa ideia, definida como aposta em capital intelectual para atingir um público alvo, buscando atrair patrocinadores.

“Este novo modelo de empreendedorismo busca crescer na geração de trabalho e renda, enquadrando atividades como publicidade, jornalismo, rádio, televisão ou cinema”, disse o coordenador.