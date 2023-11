BRB cria programa para superendividados

O programa também torna transparente a relação do BRB com esses clientes e contará com uma simulação da quitação de dívida personalizada

Depois de muita negociação, na próxima terça-feira, 4, o Banco de Brasília (BRB) lançará programa para a renegociação de dívidas dos servidores do GDF.

Entre as melhorias no atendimento aos endividados, está o respeito ao limite de até 40% no desconto da renda mensal dos servidores.

O programa também torna transparente a relação do BRB com esses clientes e contará com uma simulação da quitação de dívida personalizada.

O programa é válido para os antigos e novos clientes do Banco. “Fechamos esse acordo com o presidente do BRB após cinco reuniões do nosso Grupo de Trabalho, criado pela Comissão de Fiscalização e Transparência”, disse a distrital Paula Belmonte, que preside a Comissão e coordenou o Grupo com participação de outros parlamentares.