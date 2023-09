Brasília confirmada como sede dos Jogos da Juventude

A candidatura da capital foi formalizada em abril. Julio Cesar Ribeiro diz que Brasília tem “toda a estrutura necessária, com o fácil acesso aos locais”

O secretário do Esporte do Distrito Federal, Júlio César Ribeiro recebeu do presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Wanderley um símbolo de compromisso de cidade-sede, os Jogos da Juventude 2025 será sediado em Brasília.

A candidatura da capital foi formalizada em abril. Julio Cesar Ribeiro diz que Brasília tem “toda a estrutura necessária, com o fácil acesso aos locais de jogos e equipamentos públicos e facilidade em relação aos hotéis, por serem próximos da área central, além da questão de ser um polo gastronômico”, avalia.

A cidade já recebeu três edições dos Jogos da Juventude. Organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil, o evento reúne anualmente, mais de 4,5 mil atletas de até 17 anos – estudantes de escolas públicas ou privadas – se reúnem para competir em 18 modalidades esportivas: águas abertas, atletismo, badminton, basquete, ciclismo, esgrima, ginástica rítmica, ginástica artística, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo, voleibol, vôlei de praia e wrestling.