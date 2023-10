Boulos faz malabarismo para evitar vínculo com Hamas

O jeito foi negar qualquer aproximação com Hamas. Guilherme Boulos fez questão de afirmar que “o Hamas não representa o conjunto do povo palestino”.

Com o PSOL brasiliense participando da organização de ato “em defesa da palestina e contra os crimes do apartheid israelense” no Museu da República, no final da tarde desta terça-feira, 10, a solidariedade ostensiva do partido ao Hamas criou um problemaço para seu candidato à prefeitura paulista e ex-presidenciável Guilherme Boulos.

Pior, circularam imagens de militantes do PSOL manifestando essa solidariedade em público e também do próprio Boulos com militantes armados. Como lembrou um militante do próprio partido, o eleitorado paulistano tem forte peso de origem israelita.

O jeito foi negar qualquer aproximação com Hamas. Guilherme Boulos fez questão de afirmar que “o Hamas não representa o conjunto do povo palestino”.

Lógico que fez um contra-ataque, alegando que, “em um momento trágico como esse, dramático, setores de extrema-direita aqui no Brasil inventem fake news e trabalhem com mentiras, com finalidades eleitoreiras, querendo fazer associações absurdas espúrias entre a nossa atuação aqui e o Hamas”.

De qualquer forma, declarou sua solidariedade a “todos os familiares das vítimas dos ataques propagados pelo Hamas. Nada justifica o assassinato de civis inocentes”.

Iluminação azul

A Câmara Legislativa do Distrito Federal será iluminada de azul, em gesto de solidariedade ao povo de Israel. A proposta foi encaminhada ao presidente da Casa, deputado Wellington Luiz, pelo distrital Joaquim Roriz Neto.

Em seu discurso no plenário, o parlamentar justificou o pedido destacando o assassinato de 40 bebês pelo grupo extremista Hamas. A iluminação especial também simboliza um clamor pela paz no Oriente Médio.

Oração da vice

Já a vice-governadora Celina Leão postou imagem sua em oração (foto) pelo povo de Israel, pedindo solidariedade à população. Mostra imagens do bombardeio, pede que Deus proteja o povo e os inocentes. Termina dizendo que a guerra nunca é o caminho.

Atletas brasileiros de vôlei pedem socorro

A senadora brasiliense Leila Barros está se movimentando. Avisou que o governo está se preparando para repatriar os brasileiros que se encontram em Israel.

Leila teve sua atenção chamada também pelo fato de que, entre esses brasileiros, estão atletas de voleibol que entraram em contato com seu gabinete em busca de assistência para retornar ao Brasil. A senadora conta que O pedido já foi encaminhado ao Itamaraty.

“Neste momento”, explica, ”estamos concentrados em assegurar que todos os nossos compatriotas tenham a oportunidade de retornar para suas casas o mais rapidamente possível”.