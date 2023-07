Beleza no SLU

“Todo investimento voltado para o mercado de trabalho e para atender crianças é nossa prioridade”, destacou Paula

Na sétima edição do Miss e Mister Gari, agora relativa a 2023, Elayne Barbosa e Jefferson Reis foram eleitos os novos servidores do Serviço de Limpeza Urbana, o SLU, mais belos do Distrito Federal. O concurso contou com a participação de 30 mulheres e 15 homens na disputa.

Os dois foram premiados com um aparelho de celular e uma bolsa integral de estudos. A terceira pessoa na foto, aliás em seu centro, não é uma vencedora do concurso, mas a distrital Paula Belmonte, madrinha do evento, que se disse feliz ao participar da edição.

“É um evento importante para a cidade, de valorização desses profissionais que fazem a limpeza da nossa cidade dia após dia”, destacou a parlamentar.

Silvio Vieira, diretor-presidente do SLU, lembrou que “todos os dias os nossos garis estão nas ruas fazendo o bem, então, poder homenageá-los com o concurso de beleza é muito legal, porque por trás daquele uniforme existe uma pessoa que merece respeito”.

Investimento no Instituto Federal

Por falar em Paula Belmonte, Instituto Federal de Brasília, IFB. recebeu da deputada federal, hoje distrital, um impulso financeiro para os projetos de ludotecas e empreendedorismo jovem.

Com emendas parlamentares, o IFB abriu mais uma Ludoteca (espaço de recreação e aprendizado para crianças), no campus da Asa Norte, inaugurada na semana passada, e um novo espaço de empreendedorismo no IFB do Gama.

Lá a turma jovem comercializa produtos de diversos segmentos, de doces a contêineres. No total, para os dois projetos, foram destinados mais de R$ 250 mil, de emendas parlamentares de Paula Belmonte, nos tempos em que esteve na Câmara Federal.

“Todo investimento voltado para o mercado de trabalho e para atender crianças é nossa prioridade”, destacou Paula.