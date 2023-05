“Tem a maior renda do País, mas vive de sugar o dinheiro de outros estados”. Na verdade, Kim é reincidente específico

O deputado paulista Kim Kataguiri não achou nada melhor para fazer do que criticar Brasília em plena sessão da Câmara. Acusou o Distrito Federal de sugar outras unidades da Federação.

“Tem a maior renda do País, mas vive de sugar o dinheiro de outros estados”. Na verdade, Kim é reincidente específico.

Antes já disse que “nós vivemos na ilha da fantasia de Brasília, que é o lugar com a maior renda per capita do País, mas não tem indústria, não tem agro, não tem comércio. Tem o quê? O dinheiro dos Estados que produzem, inclusive o meu, o Estado de São Paulo, que manda 90% daquilo que arrecada para cá, para Brasília, para destinar a esses aumentos de salário para quem já recebe R$ 44 mil”. Para Kataguiri, “isso é inaceitável”.

…levou

O troco foi dado pelo brasiliense Gilvan Máximo. Disse que Kim Kataguiri tinha sido extremamente infeliz, pois “Brasília foi construída por trabalhadores, por empresários, pessoas honradas que vieram para cá e fizeram esta cidade e, com ela, o Brasil. Foi construída também por funcionários públicos que estudaram e que trabalham muito. Que fizeram concurso público”.

Para Gilvan, “é isso, deputado Kim, que o torna extremamente infeliz, injusto”. São esses funcionários, acrescentou Gilvan Máximo, tocam a máquina pública “e que assim fazem com que a capital da República possa recebe-los aqui”. É em Brasília que estão mais de cem embaixadas. “E é em Brasília que todos são bem recebidos”.