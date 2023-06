Base judiciária

Com a decisão de Toffoli, o processo contra Lira – de quem dependem as votações cruciais para o Planalto – já pode ir para o plenário do Supremo

Para quem duvida de que o governo Lula, diante das dificuldades com o Congresso, pretende administrar com sucessivos recursos e manobras no Judiciário, houve no final da noite de quarta-feira um gesto significativo.

O ministro Dias Toffoli, nomeado no segundo governo Lula, liberou para votação um processo aberto contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

É um caso estranho, de um funcionário do gabinete dele pego com dinheiro escondido nas roupas, uma versão renovada daquele caso dos dólares na cueca de outro deputado, José Guimarães.

