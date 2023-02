Bancada federal do DF cobrará retorno de Ibaneis

A bancada também decidiu trabalhar para que se instale, no Senado, uma CPI para investigar as invasões dia 08 de janeiro

A bancada do Distrito Federal no Senado e na Câmara dos Deputados decidiu que enviará uma nota, ainda hoje, solicitando o retorno ao Buriti do governador Ibaneis Rocha (MDB), afastado por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ratificada por nove dos 11 ministros.

A resolução foi tomada em reunião organizada pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF) nesta quinta-feira, 2, para tratar da crise que se instalou na capital do país, após as manifestações de 08 de janeiro, com o afastamento do governador Ibaneis e a intervenção na segurança pública.

“Ibaneis foi eleito em primeiro turno e já deveria ter retornado. Não se pode afastar com uma canetada um governador escolhido pelo povo, e em primeiro turno, a não ser que tenham provas contundentes. Já tem mais de um mês desse afastamento, inclusive já acabou a intervenção na segurança, então não tem sentido continuar assim”, afirmou Izalci.

Veja o vídeo:

A bancada também decidiu trabalhar para que se instale, no Senado Federal, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as invasões dia 08 de janeiro, as possíveis falhas cometidas e os responsáveis. Participaram do encontro os deputados Alberto Fraga, Bia Kicis (PL), Paulo Fernando (Republicanos) e Reginaldo Veras (PV), a senadora Leila Barros (PDT), o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz (MDB), o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar e o diretor-Geral da Polícia Civil do DF, Robson Cândido. A governadora em exercício Celina Leão (PP) foi representada pela sua assessoria.