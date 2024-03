Ataques ao Judiciário

Diante do Congresso, a deputada brasiliense Érika Kokay partiu para o ataque

Após alguns dias digerindo a pena de inelegibilidade aplicada a seu ex-candidato Leandro Grass pelo Tribunal Regional Eleitoral, o PT enveredou por um caminho arriscado ao combater a decisão.

Diante do Congresso, a deputada brasiliense Érika Kokay partiu para o ataque. Após dizer que Grass fez uma campanha limpa, ao contrário do que decidiu a Justiça Eleitoral, garantiu que “a Justiça vai reverter essa injustiça, e que a Justiça vai se impor. Com isso, “a ética, incorporada por Leandro Grass, estará nas próximas eleições”.