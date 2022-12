Assume novo auditor do Tribunal de Contas

Vinicius Fragoso é formado em Administração e pós-graduado em Direito Público. Sua seleção se deu por concurso público

Vinícius Cardoso de Pinho Fragoso assume o cargo de auditor do Tribunal de Contas do Distrito Federal em sessão especial marcada para as 15h desta quinta-feira, 1º de dezembro.

O cargo de auditor corresponde ao de conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Vinicius Fragoso é formado em Administração e pós-graduado em Direito Público. Sua seleção se deu por concurso público.

Conforme o Regimento Interno do tribunal, compete ao auditor substituir os conselheiros em suas ausências e impedimentos por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal e também completar a composição do Plenário para efeito de quórum, além de atuar no plenário em caráter permanente, relatando processos.

O novo auditor está, de quebra, posicionado para assumir vaga de conselheiro, pois um dos assentos de titular é reservada aos detentores desse cargo, conforme acaba de ser reafirmado em acordo judicial costurado para garantir a posse de André Clemente, no mês passado.