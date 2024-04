Assaltada casa de deputado

A residência do distrital Rogério Morro da Cruz foi invadida e assaltada logo após a saída da sua esposa para uma ida ao mercado. Aproveitando-se da oportunidade, os criminosos arrombaram e invadiram a propriedade, levando consigo um notebook e todos os pertences pessoais que conseguiram carregar.

Imediatamente, o 21º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal mobilizou-se em diligências na tentativa de localizar os suspeitos.

A família do deputado, abalada pelo ocorrido, solicita privacidade neste momento difícil. Para o distrital, este incidente destaca a importância da segurança residencial e da cooperação entre a comunidade e as forças policiais para garantir a integridade dos moradores do bairro Morro da Cruz.